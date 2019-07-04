«Об этом пока рано говорить»: Путин ответил, уйдет ли он из политики в 2024 году

PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики после 2024 года, заметив, что в данный момент на этой должности ему есть чем заняться.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», - сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera, пишет «Интерфакс».

Так президент ответил на вопрос, задумывался ли он о «России после Путина» с 2024 года и намерен ли уйти из политики или, как считают многие, останется в другом качестве.

На замечание о том, что у него нет настоящих политических противников, поскольку на прошлых выборах Путин набрал почти 77 процентов голосов избирателей, но при этом планы по развитию с трудом набирают темп, президент отметил: «Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно - падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей».