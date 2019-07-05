Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с главой МИД НКР Масисом Маиляном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян подчеркнул важность проведения регулярных встреч в подобном формате, что предоставляет хорошую возможность подробно обратиться, оценить нынешний этап мирного процесса урегулирования карабахского конфликта и обозначить дальнейшие шаги.

«Это отражает нашувысшую цель – закрепление вовлеченности НКР, обеспечение которой с первого дня было нашей целью. Это очень практичная, прагматичная цель, потому что, если мы действительно хотим практического движения в мирном урегулировании, участие главного субъекта в этом вопросе остается важным», – отметил глава МИД РА.

Главы МИД Армении и Арцаха обратились к ряду вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны обоюдно подчеркнули необходимость принятия реальных шагов по формированию благоприятной атмосферы для содействия мирному процессу.

Зограб Мнацаканян и Масис Маилян затронули вопросы сотрудничества министерств иностранных дел двух стран в различных сферах и предпринимаемые двусторонние шаги по расширению участия Арцаха в международных процессах.

В завершение встречи главы МИД подписали план консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Арцаха, который предусматривает проведение регулярных консультации по вопросам арцахской проблемы и внешней политики в 2019-2020гг.