Пашинян обсудил с Путиным вопросы повестки ЕАЭС
5 июля 2019 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Пашинян сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook.
«За последние несколько дней провел телефонные разговоры со всеми руководителями стран ЕАЭС. Недавно провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Все разговоры касались текущих и долгосрочных вопросов повестки ЕАЭС.
Мы обсудили также вопросы, касающиеся предстоящего 1 октября в Ереване заседания Высшего экономического совета ЕАЭС.
Конечно, во время всех разговоров были затронуты также вопросы двусторонних отношений», - написал Пашинян.
Ранее премьер обсудил эти же вопросы с президентами Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
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Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
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