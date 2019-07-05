Пашинян обсудил с Путиным вопросы повестки ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Пашинян сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«За последние несколько дней провел телефонные разговоры со всеми руководителями стран ЕАЭС. Недавно провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Все разговоры касались текущих и долгосрочных вопросов повестки ЕАЭС.

Мы обсудили также вопросы, касающиеся предстоящего 1 октября в Ереване заседания Высшего экономического совета ЕАЭС.

Конечно, во время всех разговоров были затронуты также вопросы двусторонних отношений», - написал Пашинян.

Ранее премьер обсудил эти же вопросы с президентами Белоруссии, Киргизии и Казахстана.