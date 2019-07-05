Пашинян: Безусловное соблюдение Конституции - наш священный долг

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю дня Конституции РА. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Произошедшие в прошлом году в нашей стране события, которые по своему характеру полностью соответствовали букве и духу Конституции, вновь доказывают, что наши шаги нацелены на обеспечение и укрепление верховенства права и закона.

Безусловное соблюдение Основного закона – Конституции – является священным долгом всех нас, и мы последовательно продолжаем реформы правовой сферы и шаги по части становления полноценной независимой судебной системы. В данном вопросе мы чувствуем полноценную поддержку общества, что придает дополнительный импульс нашим действиям», - отметил премьер.

По его словам, своими непоколебимыми шагами новое правительство РА исключит возможные посягательства на конституционный строй и полностью претворит в жизнь права и свободы граждан Республики Армения, гарантированные Конституцией РА.

«Вновь поздравляя по случаю столь важного дня, желаю всем нам мира, счастья и всего наилучшего», - говорится в послании.