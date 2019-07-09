«Я бы не стал этого делать»: Путин против санкций в отношении Грузии
9 июля 2019 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин во время выступления в Екатеринбурге заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.
«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», — отметил он.
«Мало ли кто что ляпнул», — подчеркнул также глава государства, пишут «Ведомости».
С предложением ввести санкции против Грузии выступила Госдума.
Ранее 9 июля она единогласно приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении Грузии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что речь идет о запрете на импорт вин и воды из Грузии, денежные переводы, а также поездки россиян в эту страну.
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