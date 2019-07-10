Крупный блэкаут в Армении: Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС отключены

PanARMENIAN.Net - В энергетической системе Армении произошла крупная авария, Ереван и другие города РА остались без света. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«У нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00», – отметил Авинян.

В части Еревана подача электроэнергии восстановлена.