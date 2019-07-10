Крупный блэкаут в Армении: Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС отключены
10 июля 2019 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В энергетической системе Армении произошла крупная авария, Ереван и другие города РА остались без света. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.
«У нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00», – отметил Авинян.
В части Еревана подача электроэнергии восстановлена.
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