Глава Минздрава Армении: Гомеопатия будет исключена из списка медицинских профессий

PanARMENIAN.Net - В Армении гомеопатия будет исключена из списка медицинских профессий. Об этом заявил в беседе с Радио «Свобода» министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Министр отметил, что гомеопатия - это шарлатанство.

«Нельзя обманывать людей, и лечить их сахаром или проточной водой. Гомеопатия будет исключена также из перечня лицензированной медицинской деятельности», - отметил он.

Гомеопатия — вид альтернативной медицины, предполагающий использование сильно разведенных препаратов, которые предположительно вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента.Концепция лечения по псевдонаучному принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам рациональной фармакотерапии. Основоположник и автор термина — немецкий врач Христиан Фридрих Самуэль Ганеман (18 в.).