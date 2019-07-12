Начались поставки российских ЗРК С-400 в Турцию

PanARMENIAN.Net - В Турцию, несмотря на резкое недовольство в США, началась поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые компоненты С-400 уже доставлены на авиабазу Мюртед под Анкарой, сообщило министерство обороны Турции 12 июля.

«Процесс доставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начался. В рамках контракта доставка первой партии компонентов ЗРК С-400 была осуществлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара», - говорится в сообщении, пишет Deutsche Welle.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контракт о поставке Турции комплексов С-400 предусматривает частичную передачу технологий этой стране.

США категорически возражают против закупки Турцией комплексов С-400 и их использования в воздушном пространстве НАТО, угрожая Анкаре штрафными мерами. Санкции, введенные США против Турции в 2018 году из-за задержания турецкими властями американского пастора, сильно подорвали турецкую экономику и валюту.

Администрация в Вашингтоне опасается, что Россия, благодаря чувствительным радарам С-400, получит доступ к информации о новейшем американском истребителе F-35. Турция является партнером США в деле производства F-35 и планирует закупить сто таких самолетов. На фоне конфликта о поставках С-400 в Турцию, США угрожают отстранить Анкару от дальнейшего участия в программе F-35, несмотря на то, что Турция уже выплатила более одного миллиарда долларов.

США могут принять меры против Турции и в рамках закона «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA), который направлен против заключения контрактов с российским оборонным сектором и предусматривает ограничения на трансакции в сфере недвижимости и визовые запреты.