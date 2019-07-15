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В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
15 июля 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Национальной жандармерии Франции применили слезоточивый газ для разгона протестующих на Елисейских полях в Париже 14 июля через несколько часов после завершения там традиционного военного парада по случаю отмечаемого в стране национального праздника - Дня взятия Бастилии.

Как только завершилось шествие, один из центральных проспектов города был вновь открыт для движения транспорта. Тем не менее сотни человек отказались расходиться. Они стали выкрикивать антиправительственные лозунги, сносить металлические заградительные барьеры, установленные по периметру шествия, и поджигать мусорные баки. Из-за этого отдельные участки магистрали быстро заволокло едким дымом, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Можно говорить о самом масштабном разгуле насилия в столице Франции с марта, когда в городе проходили акции «желтых жилетов». На этот раз, однако, жилетов на собравшихся практически не было - при наличии этой детали одежды их не пускали на парад. В то же время некоторые пронесли с собой за заграждения желтые воздушные шары.

Как передал телевизионный канал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции, всего по различным обвинениям были задержаны 152 человека. Им, в частности, вменялось в вину ношение запрещенного оружия, применение насилия в отношении представителей органов власти, нанесение ущерба имуществу, а также участие в акции, уведомление о которой не было подано в городские инстанции заранее.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Полиция Парижа применила слезоточивый газ против демонстрантов
Paris protesters, police clash around Champs-Elysees after parade: AFP
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