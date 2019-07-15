Армения - на 6 месте в списке самых мусорных стран мира

PanARMENIAN.Net - Армения занимает 6 место в списке стран, производящих больше всего мусора на душу населения. Об этом свидетельствует исследование, проведенное агентством Tempo и Всемирным банком.

Так, на каждого гражданина Армении приходится 16,3 тонны мусора в год. Всего в стране в 2017 году было насчитано более 47,8 млн тонн отходов.

На первом месте оказалась Канада - 36 тонн мусора на душу населения в год, на втором - Болгария - 26,7 тонны, третье место занимают США - 26 тонн. В десятку самых мусорных стран вошли также Эстония, Финляндия, Швеция, Люксембург, Украина и Сербия.