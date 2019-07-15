В Грузии задержали гражданина Армении при попытке провезти радиоактивный торий в РФ
15 июля 2019 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии задержали гражданина Армении, который вез в микроавтобусе из Еревана в Россию радиоактивное вещество - торий.
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии нашли в микроавтобусе четыре контейнера общим весом 71 кг. В емкостях находился опасный для жизни человека радиоактивный изотоп - торий-232, который относится к радиоактивным веществам, пишет «Интерфакс».
Следствие по данному факту в СГБ продолжается.
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