Лондон пообещал не высылать Ассанжа в страны со смертной казнью

PanARMENIAN.Net - Великобритания не вышлет основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где законодательно предусмотрена смертная казнь. Об этом заявил замглавы МИД Алан Данкан.

«Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения», — отметил он на пресс-конференции с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией в Кито. Данкан добавил, что Лондон заботится о здоровье Ассанжа, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Efe.

В Великобритании решение об экстрадиции принимает лично глава МВД, однако руководствуется при этом жесткими правилами и нормами европейского и британского законодательства.

«Экстрадиция запрещена в законодательном порядке, если данному лицу грозит смертная казнь (если министр не получает должные письменные гарантии, что данное лицо не будет приговорено к смертной казни, или, если будет приговорено, данный приговор не будет осуществлен)», — указывается в справке на сайте британского правительства.

Джулиан Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Однако в начале апреля этого года он покинул дипмиссию, и его сразу же задержали по ордеру, выданному семь лет назад за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая Ассанжа приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Вскоре после этого прокуратура Швеции возобновила следствие по его делу. Власти США, в свою очередь, предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Британский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks в Соединенные Штаты в начале следующего года.