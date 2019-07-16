Глава МИД Армении едет в США
16 июля 2019 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армени Зограб Мнацаканян 18 июля отправится с рабочим визитом в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Он примет участие в министерской конференции по религиозной свободе в Вашингтоне.
В ходе конференции Зограбян выступит с речью.
В США с рабочим визитом находится также возглавляемая спикером Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном делегация. В нее входят руководитель группы дружбы Армения-США, глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, секретарь фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Анна Карапетян.
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