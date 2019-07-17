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Владелец Louis Vuitton Арно обогнал Гейтса в списке самых богатых людей в мире

Владелец Louis Vuitton Арно обогнал Гейтса в списке самых богатых людей в мире
17 июля 2019 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель Microsoft Билл Гейтс спустился на одну позицию в рейтинге самых богатых людей мира, который традиционно составляет редакция журнала Forbes. Такие данные опубликовали на сайте американской версии издания в рейтинге Real Time — он обновляется каждый день и показывает размер состояния богатейших людей мира в режиме реального времени.

Раньше на первом месте был основатель Amazon Джефф Безос, а на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс. Теперь же второе место занимает французский миллиардер Бернар Арно, состояние которого всего за 4 месяца увеличилось с $76 млрд до $104,2 млрд (по данным на 17 июля). Он обогнал Гейтса на $500 миллионов, пишет Esquire.ru.

Примечательно, что состояние Безоса показано в совокупности с состоянием его семьи — оно составляет сейчас $164,8 млрд. Однако после развода с женой Маккензи Безос $38 миллиардов достанется ей, что позволит Джеффу остаться самым богатым человеком в мире.

Ссылки по теме:
Esquire.ru: Билл Гейтс больше не второй самый богатый человек в мире. Его обогнал владелец Louis Vuitton Бернар Арно
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