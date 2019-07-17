В Турции суд оправдал сотрудника «Репортеров без границ»: Его обвиняли в пропаганде терроризма
17 июля 2019 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Стамбуле 17 июля оправдал сотрудника организации «Репортеры без границ» Эрола Ондероглу, обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщил его адвокат.
Невиновными признаны также два других фигуранта дела - руководитель турецкой правозащитной организации Шебнем Корур Финчанчы и независимый журналист Ахмет Несин, пишет Deutsche Welle.
Основанием для преследования активистовстало их участие в кампании в поддержку прокурдской газеты Özgür Gündem, преследуемой турецкими властями. В 2016 году, начиная с дня свободы прессы 3 мая, сторонники издания в течение трех месяцев по очереди на непродолжительное время символически занимали пост главного редактора Özgür Gündem.
Представители «Репортеров без границ» приветствовали решение суда. На своей странице в микроблоге Twitter они сообщили: «Мы очень рады тому, что наш корреспондент в Турции, а также проходившие по тому же делу обвиняемые Шебнем Корур Финчанчы и Ахмет Несин признаны невиновными!»
«Теперь турецкая система правосудия должна добиться снятия с Ондероглу другого обвинения, являющегося столь же абсурдным, что и первое», - заявили далее представители организации "Репортеры без границ".
Речь идет об обвинениях в поддержке терроризма, связанных с обращенным к правительству Турции призывом отказаться от военных операций юго-востоке страны, в регионе с преобладающим курдским населением. В 2016 году данный призыв подписали около 100 представителей турецкой интеллигенции. Сам Ондероглу этот призыв не подписывал, однако он подписал документ, поддерживающий эту акцию. Процесс по этому делу должен начаться 7 ноября 2019 года.
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