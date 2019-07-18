Россия готова продать Турции истребители Су-35
18 июля 2019 - 16:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Госкорпорация «Ростех» готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом заявил 18 июля глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», - отметил он, пишет ТАСС.
17 июля пресс-секретарь Белого Дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Министерство иностранных дел Турции в четверг обратилось к США с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию F-35.
Сверхзвуковой российский истребитель поколения 4++ Су-35С разработан на базе самолета Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок - 20 тыс. м , максимальная скорость - 2,5 тыс. км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).
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