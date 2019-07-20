Рамоса оштрафовали на €250,000 за незаконную вырубку деревьев
20 июля 2019 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник «Реала» Серхио Рамос оштрафован на четверть миллиона евро. Он лишился 250 000 евро за незаконную вырубку деревьев.
Футболист вырубил 80 вековых сосен и дубов вблизи своего дома, пишет «Совспорт» со ссылкой на AS.
Экологи заявили, что Рамос проявил «беспрецедентную агрессию против природы».
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