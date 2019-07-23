В США вводят новые правила депортации мигрантов - без суда

PanARMENIAN.Net - Власти США вводят новые правила ускоренной депортации мигрантов, которые позволят высылать людей из страны, минуя миграционные суды. Процесс, который раньше мог растянуться на месяцы и годы, теперь будет занимать несколько дней.

Согласно новой норме, если не имеющий гражданства США человек не сможет доказать властям, что беспрерывно пребывал на территории США больше двух лет, его можно будет немедленно депортировать без суда, пишет BBC.

До сих пор ускоренная депортация могла быть применена только к задержанным возле границы мигрантам, которые пробыли в США менее двух недель. Американские правозащитники утверждают, что изменение правил может коснуться сотен тысяч человек. Американский союз за гражданские свободы (ACLU) намерен оспорить нововведение в судебном порядке.

Новые правила вступят в силу сразу после публикации в Федеральном реестре 23 июля.

Иммиграционная политика администрации президента США Дональда Трампа вызывает критику с первых дней его президентства: его указ о запрете въезда граждан рядма мусульманских стран. уже получивших статус беженца, был оспорен в суде и приостановлен.

Политика разлучения мигрантов, задержанных на границе США с Мексикой, с их малолетними детьми, и содержание детей за решеткой подвергается резкой критике в конгрессе и в прессе. В июне этого года в Палате представителей были проведены слушания, где выступила мать двухлетней девочки из Гватемалы, умершей в результате легочной инфекции, полученной в миграционном центре.

Иммиграционно-таможенную службу (ICE) остро критикуют за антисанитарные условия в центрах содержания мигрантов, скученность, отсутствие базовых постельных принадлежностей и предметов гигиены - таких, как мыло, - особенно подвергается критике практика насильственного отнятия маленьких детей.