В Турции совершено покушение на советника посла Белоруссии

PanARMENIAN.Net - В Турции неизвестный мужчина выстрелил в советника посла посольства Белоруссии Александра Поганшева.

Дипломат получил серьезные ранения и был доставлен в реанимацию. Нападавший совершил самоубийство, пишет Meduza со ссылкой на Hurriyet.

В МИД Белоруссии сообщили, что стрелявший был психически неуравновешенным человеком. Как пишет издание Sozcu, он был соседом Поганшева, и между ними был давний бытовой конфликт.

В декабре 2016 года во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в столице Турции был застрелен посол РФ Андрей Карлов. Посол умер на месте от полученных ранений. Нападавший был убит полицией.