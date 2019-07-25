Аномальная жара в Европе бьет новые рекорды
25 июля 2019 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Сразу в нескольких европейских странах зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю метеонаблюдений.
В частности, рекордно высоких показателей достигли температуры во многих французских городах. Так, в Бордо было 41,2 градусов жары. В Бельгии зафиксирована температура в 38,9 градусов по Цельсию, побит рекорд 1947 года, пишет «Интерфакс».
В Италии из-за жары наивысший уровень опасности объявили 24 июля сразу в пяти городах - Флоренции, Турине, Больцано, Брешии и Перудже.
В Нидерландах столбик термометра поднялся до 38,8 по Цельсию на юге страны. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.
В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов. Во всех районах, наиболее пострадавших от жары, люди ищут спасения в озерах и реках. С 23 июля в Темзе без вести пропали трое, столько же утонули в Германии.
Местные власти ввели ограничения на водопользование во многих районах, так как уровень грунтовых и речных вод резко упал.
Синоптики предупреждают, что пик жары еще только предстоит - он придется на 25 июля. Столбик термометра в некоторых районах Франции может подняться до 43 градусов по Цельсию, а в Италии - до 40, в Великобритании - выше 38,5.
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