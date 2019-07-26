Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми»
26 июля 2019 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм о Геноциде армян «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy) номинирован на премию «Эмми» в номинации «Лучший исторический документальный фильм».
Церемония награждения состоится 24 сентября.
Фильм «Намерение уничтожить» рассказывает о политике отрицания Геноцида армян со стороны Турции и ее стратегических партнеров. Режиссер фильма - Джо Берлингер, известный своими документальными фильмами, он также является лауреатом «Эмми».
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