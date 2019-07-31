// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Скончался народный артист Армении Ерванд Казанчян

Скончался народный артист Армении Ерванд Казанчян
31 июля 2019 - 10:04 AMT

PanARMENIAN.Net - 30 июля возрасте 82 лет скончался народный артист Армении, известный режиссер Ерванд Казанчян. Об этом написал в своем Facebook его сын известный театральный режиссер Акоп Казанчян.

«Немногим ранее скончался мой отец», - написал он.

Народный артист Армении Ерванд Казанчян был председателем Общества театральных деятелей Армении, художественным руководителем государственного театра музыкальной комедии имени А. Пароняна, лауреатом государственной премии, профессором.

Ссылки по теме:
Запись Акопа Казанчяна в Facebook
 Самое значимое
В Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проектВ Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проект
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
ООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человекООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человек
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Пашинян: Армении жизненно нужна независимая и беспристрастная судебная системаПашинян: Армении жизненно нужна независимая и беспристрастная судебная система
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Председатель Высшего судебного совета Армении подал в отставку
Землетрясение в Иране ощущалось на территории Армении
В Ереване открылась художественная ярмарка Armenia Art Fair
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
31 июля - самый холодный день за лето в Москве По прогнозам, днем 31 июля температура воздуха при облачной погоде с прояснениями пройдут небольшие дожди, воздух не прогреется выше 12-14 градусов.
Sony грозит США повышением цен на PlayStation из-за торговой войны с Китаем Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла.
КНДР запустила еще несколько ракет Представитель госдепартамента США на условиях анонимности сообщил агентству, что Вашингтон знает о пусках ракет с территории КНДР
США официально выйдут из российско-американского ДРСМД Также вряд ли будет продлен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений