Скончался народный артист Армении Ерванд Казанчян
31 июля 2019 - 10:04 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 июля возрасте 82 лет скончался народный артист Армении, известный режиссер Ерванд Казанчян. Об этом написал в своем Facebook его сын известный театральный режиссер Акоп Казанчян.
«Немногим ранее скончался мой отец», - написал он.
Народный артист Армении Ерванд Казанчян был председателем Общества театральных деятелей Армении, художественным руководителем государственного театра музыкальной комедии имени А. Пароняна, лауреатом государственной премии, профессором.
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