Georgian Airways потеряла $25 млн из-за запрета на полеты в Россию
31 июля 2019 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов. Об этом сообщил авиаперевозчик.
«Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Пришлось возвращать порядка 80 процентов уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего компания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов», - отметили в Georgian Airways, пишет «Российская газета».
В авиакомпании также заявили, что власти Грузии в ответ на просьбу со стороны перевозчика согласились частично компенсировать нанесенный ущерб.
20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Демонстранты выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Несмотря на то, что спецназ разогнал шествие, на следующий день протесты продолжились. Всего пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок между Россией и Грузией. С 8 июля полеты были прекращены. Пассажирам пообещали вернуть в полном объеме потраченные на билеты средства.
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