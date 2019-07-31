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Правительство Армении предлагает установить для заемщиков ипотечный отпуск на 6 месяцев

Правительство Армении предлагает установить для заемщиков ипотечный отпуск на 6 месяцев
31 июля 2019 - 17:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство финансов Армении разработало и представило правительству проект, предлагающий внести дополнения в Гражданский кодекс РА и установить понятие «ипотечный отпуск».

Согласно проекту, заемщикам, оказавшимся в «трудных жизненных ситуациях», предоставляется возможность взять ипотечный отпуск. Одновременно устанавливается обязательство кредитующего о включении информации об условиях предоставления ипотечного отпуска в договор кредитования.

Проектом устанавливаются также те условия, которые считаются «трудной жизненной ситуацией». При соответствии этим условиям заемщик может подать заявление на получение ипотечного отпуска сроком до 6 месяцев на условиях, согласованных между сторонами. После окончания льготного срока выплаты продолжаются на предварительных условиях, установленных договором кредитования, а срок договора об ипотеке по заключенному между сторонами соглашению продлевается в размере продолжительности отпуска.

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