Правительство Армении предлагает установить для заемщиков ипотечный отпуск на 6 месяцев
31 июля 2019 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство финансов Армении разработало и представило правительству проект, предлагающий внести дополнения в Гражданский кодекс РА и установить понятие «ипотечный отпуск».
Согласно проекту, заемщикам, оказавшимся в «трудных жизненных ситуациях», предоставляется возможность взять ипотечный отпуск. Одновременно устанавливается обязательство кредитующего о включении информации об условиях предоставления ипотечного отпуска в договор кредитования.
Проектом устанавливаются также те условия, которые считаются «трудной жизненной ситуацией». При соответствии этим условиям заемщик может подать заявление на получение ипотечного отпуска сроком до 6 месяцев на условиях, согласованных между сторонами. После окончания льготного срока выплаты продолжаются на предварительных условиях, установленных договором кредитования, а срок договора об ипотеке по заключенному между сторонами соглашению продлевается в размере продолжительности отпуска.
Самое значимое
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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