Кэти Перри обвинили в плагиате: Она выплатит около $3 млн штрафа
2 августа 2019 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса обязало певицу Кэти Перри и ее звукозаписывающую компанию выплатить 2,78 миллиона долларов штрафа по делу о нарушении авторских прав, пишет Meduza со ссылкой на Associated Press.
В 2014 году на певицу подал в суд рэп-исполнитель Маркус Грэй, выступающий под псевдонимом Flame. Он утверждал, что ее новый хит Dark Horse был скопирован с его композиции Joyful Noise 2009 года. Музыкант потребовал компенсацию в размере 20 миллионов долларов.
Dark Horse вышла на четвертом альбоме Кэти Перри Prism 2013 года. Композиция, записанная дуэтом с рэпером Juicy J, стала одним из самых продаваемых синглов года. Она провела четыре недели на вершине чарта Billboard и была номинирована на «Грэмми». Клип на песню набрал более 2,5 миллиардов просмотров на ютьюбе и завоевал премию MTV.
В ходе судебного разбирательства присяжные признали Перри виновной в плагиате, заявив, что певица умышленно или нет скопировала мелодический и ритмический рисунок из песни Flame.
По решению суда, Перри выплатит 550 тысяч долларов из общей суммы штрафа. Основные расходы лягут на звукозаписывающий лейбл певицы Capitol Records — компания заплатит 1,2 миллиона долларов. Остальную часть суммы выплатят соавторы композиции.
Адвокаты Кэти Перри назвали решение суда «пародией на правосудие».
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