В Москве вновь пройдет масштабная акция протеста

PanARMENIAN.Net - В Москве 3 августа пройдет несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.

Власти столицы, между тем, делают все, чтобы сорвать новые выступления оппозиции. Так, управы нескольких районов Москвы рекомендуют местным предприятиям и компаниям принять 3 августа «исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы». В частности, подобные предложения рассылали управы Мещанского, Тверского и Басманного районов, пишет Deutsche Welle.

Чиновники объясняют подобные меры многочисленными жалобами предпринимателей о материальном ущербе, которые якобы поступали после московской акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Кроме того, прокуратура Москвы предостерегла незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь от проведения несанкционированной акции. «Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона», - заявила 2 августа представитель прокуратуры Людмила Нефедова. В Главном управлении МВД России по Москве подтвердили, что будут «оперативно реагировать на правонарушения» и примут «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».

С предложением провести 3 августа крупный митинг за свободные выборы ранее выступил кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин. Либертарианская партия, которая выступила организатором мероприятия и вела переговоры с мэрией, получила отказ на все три альтернативных предложения о месте проведения акции.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек. К утру следующего дня не менее 700 из них были отпущены.