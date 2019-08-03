// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Москве вновь пройдет масштабная акция протеста

В Москве вновь пройдет масштабная акция протеста
3 августа 2019 - 12:45 AMT

PanARMENIAN.Net - В Москве 3 августа пройдет несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля.

Власти столицы, между тем, делают все, чтобы сорвать новые выступления оппозиции. Так, управы нескольких районов Москвы рекомендуют местным предприятиям и компаниям принять 3 августа «исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы». В частности, подобные предложения рассылали управы Мещанского, Тверского и Басманного районов, пишет Deutsche Welle.

Чиновники объясняют подобные меры многочисленными жалобами предпринимателей о материальном ущербе, которые якобы поступали после московской акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Кроме того, прокуратура Москвы предостерегла незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь от проведения несанкционированной акции. «Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона», - заявила 2 августа представитель прокуратуры Людмила Нефедова. В Главном управлении МВД России по Москве подтвердили, что будут «оперативно реагировать на правонарушения» и примут «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».

С предложением провести 3 августа крупный митинг за свободные выборы ранее выступил кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин. Либертарианская партия, которая выступила организатором мероприятия и вела переговоры с мэрией, получила отказ на все три альтернативных предложения о месте проведения акции.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек. К утру следующего дня не менее 700 из них были отпущены.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle. Москва готовится к новой акции протеста
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
СМИ: Кремль может провести парламентскую реформу, чтобы Путин остался у власти
В Италии хотят снизить налоги для подъема экономики страны
Россию пригласили на Олимпиаду-2020 в Токио
Армянин принял вызов Цукерберга и собрал более $100,000 на «коробки для сна»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Месси дисквалифицирован на 3 месяца Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.
В Баку начнут изучать армянский язык и историю для исследований по Карабаху По его словам, ведется ряд исследований, связанных с нагорно-карабахским конфликтом
Бритвенная индустрия несет убытки из-за моды на бороды Ранее компания Procter & Gamble сообщила об убытках в 5 миллиардов долларов, обвинив в этом бренд Gillette