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В Баку начнут изучать армянский язык и историю для исследований по Карабаху

В Баку начнут изучать армянский язык и историю для исследований по Карабаху
3 августа 2019 - 14:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Центр анализа международных отношений Азербайджана планирует открытие исследовательского отделения арменоведения, при котором будут изучаться армянский язык, литература, история.

«Мы должны всесторонне изучить Армению, в том числе ее политику, экономику, историю, литературу. Мы думаем также открыть в центре курсы армянского языка. В Азербайджане мало специалистов, знающих армянский язык», — заявил председатель правления Центра Фарид Шафиев, пишет «АзерТадж».

По его словам, ведется ряд исследований, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

«Наша цель -довести до мировой общественности, в частности до международных экспертов, реалии о конфликте, наладить тесное сотрудничество с ними», - птметил Шафиев.

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Azertag.az: При Центре анализа международных отношений откроется исследовательское отделение армяноведения
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