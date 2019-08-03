В Баку начнут изучать армянский язык и историю для исследований по Карабаху
3 августа 2019 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Центр анализа международных отношений Азербайджана планирует открытие исследовательского отделения арменоведения, при котором будут изучаться армянский язык, литература, история.
«Мы должны всесторонне изучить Армению, в том числе ее политику, экономику, историю, литературу. Мы думаем также открыть в центре курсы армянского языка. В Азербайджане мало специалистов, знающих армянский язык», — заявил председатель правления Центра Фарид Шафиев, пишет «АзерТадж».
По его словам, ведется ряд исследований, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.
«Наша цель -довести до мировой общественности, в частности до международных экспертов, реалии о конфликте, наладить тесное сотрудничество с ними», - птметил Шафиев.
Самое значимое
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Москва геополитически проигрывает в Украине, Армении и Грузии, Лавров заявил, что политические процессы в этих странах небезразличны Москве
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Последние новости
На акции в Москве начались задержания Наиболее напряженная ситуация складывается на Пушкинской площади — там больше всего людей, полиция ведет себя агрессивно
Месси дисквалифицирован на 3 месяца Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.
В Москве вновь пройдет масштабная акция протеста Столичные власти всячески пытаются предотвратить ее проведение.
В Германии изъята рекордная партия наркотиков на €1 млрд По документам 4,5 тонны кокаина проходили как соевые бобы, которые были отправлены из Уругвая