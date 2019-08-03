В Баку начнут изучать армянский язык и историю для исследований по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Центр анализа международных отношений Азербайджана планирует открытие исследовательского отделения арменоведения, при котором будут изучаться армянский язык, литература, история.

«Мы должны всесторонне изучить Армению, в том числе ее политику, экономику, историю, литературу. Мы думаем также открыть в центре курсы армянского языка. В Азербайджане мало специалистов, знающих армянский язык», — заявил председатель правления Центра Фарид Шафиев, пишет «АзерТадж».

По его словам, ведется ряд исследований, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

«Наша цель -довести до мировой общественности, в частности до международных экспертов, реалии о конфликте, наладить тесное сотрудничество с ними», - птметил Шафиев.