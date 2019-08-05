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На Байкале шаманы совершили жертвоприношение: Попросили у богов помощи в борьбе с пожарами

На Байкале шаманы совершили жертвоприношение: Попросили у богов помощи в борьбе с пожарами
5 августа 2019 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Около 50 шаманов из России, Германии, Монголии и Польши провели на острове Ольхон на Байкале обряд с просьбой к богам прекратить таежные пожары и наводнения. Об этом сообщили в межрегиональной организации шаманов «Тэнгери», пишет РИА Новости.

«Тайлаган завершен. Была очень мощная энергетика. В обряде участвовали около 50 шаманов из Монголии, Польши, Германии и естественно из Бурятии. Было жертвоприношение в виде еды», - сказал собеседник агентства.

Тайлаган – это обряд, совершаемый шаманом, который просит у богов благополучия и отвадить беды и несчастия.

Площадь лесных пожаров в Сибири составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС.

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Ria.ru: Шаманы собрались на Ольхоне, чтобы попросить о помощи в борьбе с пожарами
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