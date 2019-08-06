Пашинян в Арцахе обозначил стратегические цели Армении до 2050 года

PanARMENIAN.Net - 5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год.

PanARMENIAN.Net коротко перечисляет главные аспекты речи премьера.

Довести численность населения Армении минимум до 5 млн.

Создать 1.5 млн рабочих мест, обеспечить занятость не менее 2.5 млн человек и устранить бедность.

Сделать Армению индустриальной страной, в 15 раз увеличить ВВП Армении.

Иметь как минимум 5 технологических компаний стоимостью более $10 и более 10 000 рабочих стартапов.

Увеличить среднюю зарплату в 7 раз.

Войти в 20 лидирующих стран мира по боеготовности армии.

Иметь одну из 10 самых эффективных спецслужб в мире.

Обеспечить 100% доступ к медицинским услугам, в 20 раз увеличить финансирование здравоохранения.

Сделать образование национальным стилем жизни, в 20 раз увеличить финансирование образования и науки.

Число посещающих Армению за год туристов довести до 15 млн.

Сделать сборную Армении по футболу призером чемпионата Европы и/или мира, выиграть 25 золотых олимпийских медалей и звание чемпиона мира по индивидуальным шахматам.

Арцах - это Армения, и все!