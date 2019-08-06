Пашинян в Арцахе обозначил стратегические цели Армении до 2050 года
6 августа 2019 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год.
PanARMENIAN.Net коротко перечисляет главные аспекты речи премьера.
Довести численность населения Армении минимум до 5 млн.
Создать 1.5 млн рабочих мест, обеспечить занятость не менее 2.5 млн человек и устранить бедность.
Сделать Армению индустриальной страной, в 15 раз увеличить ВВП Армении.
Иметь как минимум 5 технологических компаний стоимостью более $10 и более 10 000 рабочих стартапов.
Увеличить среднюю зарплату в 7 раз.
Войти в 20 лидирующих стран мира по боеготовности армии.
Иметь одну из 10 самых эффективных спецслужб в мире.
Обеспечить 100% доступ к медицинским услугам, в 20 раз увеличить финансирование здравоохранения.
Сделать образование национальным стилем жизни, в 20 раз увеличить финансирование образования и науки.
Число посещающих Армению за год туристов довести до 15 млн.
Сделать сборную Армении по футболу призером чемпионата Европы и/или мира, выиграть 25 золотых олимпийских медалей и звание чемпиона мира по индивидуальным шахматам.
Арцах - это Армения, и все!
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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