«Победа» приостанавливает рейсы в Армению из-за недолива топлива в Гюмри
6 августа 2019 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом сообщил источник в авиакомпании, передает ТАСС.
По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.
«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена», - сказал он.
Официальный представитель компании подтвердил, что продажи приостановлены. На данный момент «Победа» выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.
Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.
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