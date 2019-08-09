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На Китай надвигается супертайфун: Объявлен наивысший уровень опасности

На Китай надвигается супертайфун: Объявлен наивысший уровень опасности
9 августа 2019 - 16:57 AMT

PanARMENIAN.Net - В связи с приближением к материковой части Китая тайфуна «Лекима» в юго-восточной китайской провинции Чжэцзян объявлен красный - наивысший - уровень опасности.

По сообщениям китайских метеорологов, как ожидается, тайфун достигнет материка 10 августа и будет самым мощным с 2014 года. Они предупредили, что уровень осадков по всему восточному Китаю может в пятницу-субботу достигнуть 250-320 мм, пишет «Интерфакс».

Более 300 рейсов из Чжэцзяна на остров Тайвань и обратно были отменены, круизным лайнерам рекомендовано воздержаться от прибытия в шанхайский порт на реке Янцзы.

Сильный дождь и шквалистый ветер могут обрушиться на Шанхай, который расположен на территории Чжэцзяна, в пятницу и будут продолжаться до 11 августа, 16 тыс. жителей пригородов мегаполиса будут эвакуированы.

Приостановлена продажа билетов на некоторые поезда, отправляющиеся из Шанхая, будут отменены некоторые поезда из Пекина в восточные районы страны.

На Тайване, который раньше Чжэцзяна встает на пути тайфуна, 9 августа уже отменены авиарейсы и объявлено о закрытии рынков, школ и ряда других общественных мест, приостановлено движение на скоростной железнодорожной магистрали.

Chang-ying-yingyap
Ссылки по теме:
CNN. China issues red alert as Typhoon Lekima approaches east coast
Interfax.ru: В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за надвигающегося тайфуна
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