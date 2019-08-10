Землетрясение на границе Азербайджана и РФ: Подземные толчки ощущались в Армении

PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-западе Азербайджана, в Загатальском районе, близ границы с Россией. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС).

Отмечается, что землетрясение произошло 11:35 в 17 км к юго-западу от станции Загатала на территории Загаталы.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов, сообщает пресс-служба МЧС РА.

Подземные толчки ощущались в городе Ноемберян Тавушской области Армении – силой в 2 балла.