Землетрясение на границе Азербайджана и РФ: Подземные толчки ощущались в Армении
10 августа 2019 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на северо-западе Азербайджана, в Загатальском районе, близ границы с Россией. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС).
Отмечается, что землетрясение произошло 11:35 в 17 км к юго-западу от станции Загатала на территории Загаталы.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов, сообщает пресс-служба МЧС РА.
Подземные толчки ощущались в городе Ноемберян Тавушской области Армении – силой в 2 балла.
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Отмечается, что целью проведенного 7 июня мониторинга миссии МАГАТЭ являлась проверка выполнения предложений и рекомендаций организации.
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