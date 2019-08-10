Южная Корея вновь сообщила о запуске КНДР ракет

PanARMENIAN.Net - Северная Корея в пятый раз за последние две недели произвела ракетные запуски. Две баллистические ракеты меньшей дальности были запущены 10 августа близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи. Пролетев около 400 километров на высоте до 48 километров, они упали в Японское море, сообщил в свою очередь южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

В Сеуле связывают ракетные пуски КНДР с проходящими в данный момент совместными военными учениями США и Южной Кореи, пишет Deutsche Welle.

Пхеньян провел ракетные испытания 6 августа, также запустив две предполагаемые ракеты меньшей дальности спустя сутки после начала американо-корейских маневров. Ракетные пуски, по информации южнокорейских вооруженных сил, были произведены и 2 августа. Запуск двух ракет произошел в провинции Хамгён-Намдо.

25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил тогда, что ракеты были выпущены под его личным контролем и являлись «торжественным предупреждением» о военных учениях, запланированных в Южной Корее совместно с США. Аналогичный запуск состоялся 31 июля.

Резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не считает ракетные запуски Пхеньяна преградой для новых переговорах по ядерной программе КНДР.