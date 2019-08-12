Армянский шахматист стал чемпионом Европы в категории до 16 лет
12 августа 2019 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский шахматист Армен Барсегян стал чемпионом Европы в категории до 16 лет по итогам турнира, прошедшего в Словакии. Об этом сообщает официальный сайт Федерации шахмат Армении.
Он заработал 7,5 очка из 9. Еше один армянский шахматист - Роберт Пилипосян - завоевал бронзовую медаль в категории до 12 лет и стал вице-чемпионом Европы.
В свою очередь шахматистка Анна Саркисян заняла 6-е место в категории до 18 лет, в лучшей десятке оказался также Гагик Навоян и Анаит Мкртчян.
Армению на юношеском чемпионате Европы в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет представили 29 шахматистов.
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