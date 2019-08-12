Секретарь Совбеза России едет в Армению

PanARMENIAN.Net - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 12 августа Армению с двухдневным визитом.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, в Ереване Патрушев проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов Советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении.

Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна, пишет ТАСС.

В предыдущий раз Патрушев и Григорян встречались в июне в Уфе на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ноябре 2018 года был подписан двухлетний план взаимодействия аппаратов Советов безопасности России и Армении.