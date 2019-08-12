Пожар в детском саду в США: Погибли 5 детей
12 августа 2019 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Пятеро детей погибли, еще четверо человек пострадали при пожаре 11 августа в частном детском саду округа Эри (штат Пенсильвания). Об этом сообщил начальник пожарной службы округа Гай Сантоун.
По его словам, пожар вспыхнул вскоре после часа ночи в двухэтажном жилом доме, владелица которого помогала присматривать за детьми днем, когда их родителям требовалось отлучиться. В здании находились восемь человек, включая хозяйку. Погибшим детям было от восьми месяцев до восьми лет. Четверо из них были родственниками, пятый оказался ребенком хозяйки, пишет ТАСС.
Кроме того, пострадал сосед, пытавшийся вбежать в горящий дом и спасти детей, а также владелица учреждения. «Проживавшая там женщина бросилась через пламя наружу и обожгла себе легкие, не осознав того, что произошло. Она поехала в больницу и по пути попала в аварию», - рассказал начальник пожарной службы.
По его словам, причины возгорания устанавливаются. Предварительный осмотр места пожара показал, что в двухэтажном доме был установлен один единственный детектор дыма, который находился на чердаке.
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