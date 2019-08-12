Пашинян поздравил посла Казимирова с 90-летием
12 августа 2019 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Владимиру Казимирову в связи с его 90-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«Примите мои искренние поздравления по случаю вашего 90-летнего юбилея. Как глава посреднической миссии РФ в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также представитель и сопредседатель от России в Минской группе ОБСЕ вы внесли серьезнейший вклад в запуске переговоров по мирному урегулированию арцахского конфликта. Неоценимы ваши усилия по достижению соглашения о прекращении огня между сторонами, обеспечения мирного урегулирования конфликта и формирования полноценного формата переговоров.
Завершив свою важную посредническую миссию, вы не покинули наш регион, продолжая своим опытом служить установлению долгосрочного мира. Ваши оценки и комментарии выделялись беспристрастностью и глубоким знанием причин и последствий конфликта. Армянский народ высоко ценит вашу посредническую миссию в деле мирного урегулирования арцахского конфликта и обеспечения стабильности в регионе», - говорится в послании.
Премьер также пожелал послу крепкого здоровья, благополучия и всех благ.
Самое значимое
Согласно проекту, заемщикам, оказавшимся в «трудных жизненных ситуациях», предоставляется возможность взять ипотечный отпуск.
Отмечается, что целью проведенного 7 июня мониторинга миссии МАГАТЭ являлась проверка выполнения предложений и рекомендаций организации.
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
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