Пашинян поздравил посла Казимирова с 90-летием

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Владимиру Казимирову в связи с его 90-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«Примите мои искренние поздравления по случаю вашего 90-летнего юбилея. Как глава посреднической миссии РФ в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также представитель и сопредседатель от России в Минской группе ОБСЕ вы внесли серьезнейший вклад в запуске переговоров по мирному урегулированию арцахского конфликта. Неоценимы ваши усилия по достижению соглашения о прекращении огня между сторонами, обеспечения мирного урегулирования конфликта и формирования полноценного формата переговоров.

Завершив свою важную посредническую миссию, вы не покинули наш регион, продолжая своим опытом служить установлению долгосрочного мира. Ваши оценки и комментарии выделялись беспристрастностью и глубоким знанием причин и последствий конфликта. Армянский народ высоко ценит вашу посредническую миссию в деле мирного урегулирования арцахского конфликта и обеспечения стабильности в регионе», - говорится в послании.

Премьер также пожелал послу крепкого здоровья, благополучия и всех благ.