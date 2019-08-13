Секретари Совбезов Армении и РФ обсудили вопросы нацбезопасности двух стран

PanARMENIAN.Net - Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обсудил со своим коллегой из РФ Николаем Патрушевым в Ереване вопросы национальной и информационной безопасности двух стран, а также торгово-экономические отношения. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Обсужден широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб. Затронута и тематика торгово-экономических отношений. Стороны обменялись мнениями о состоянии региональной безопасности», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Обсуждалось, в том числе, двустороннее сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и «на площадке» Генеральной ассамблеи ООН.

Стороны подвели итоги российско-армянских консультаций по вопросам безопасности, на которых были рассмотрены вопросы взаимодействия в международных организациях в интересах национальной и информационной безопасности двух стран.

«Патрушев подчеркнул важность тесного взаимодействия России с Арменией по вопросам международной информационной безопасности как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Отмечено, что эта проблематика важна для стабильного развития двух государств, а также для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом», - отмечается в сообщении.