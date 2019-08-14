2 армянские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном
14 августа 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство торговли США добавило две армянские компании в свой «черный список» из-за связей с Ираном. Это следует из документа, опубликованного 13 августа на сайте Федерального реестра США.
Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел».
Как отмечается, «ЕрНИИСС реэкспортировал товары из «Списка коммерческого контроля» Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий, а лицо, являющееся исполнительным директором ЕрНИИСС и президентом ЗАО «Маркел», ведет бизнес с иранской организацией, которая находится под санкциями США».
В январе Минфин США ввел санкции в отношении авиакомпаний, которые «помогают поставлять в Сирию оружие». Так, под санкции США попала армянская Flight Travel LLC, которая является торговым представителем иранской авиакомпании Mahan Air в Ереване.
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«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
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Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
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