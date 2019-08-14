2 армянские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном

PanARMENIAN.Net - Министерство торговли США добавило две армянские компании в свой «черный список» из-за связей с Ираном. Это следует из документа, опубликованного 13 августа на сайте Федерального реестра США.

Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел».

Как отмечается, «ЕрНИИСС реэкспортировал товары из «Списка коммерческого контроля» Бюро промышленности и безопасности США без необходимых лицензий, а лицо, являющееся исполнительным директором ЕрНИИСС и президентом ЗАО «Маркел», ведет бизнес с иранской организацией, которая находится под санкциями США».

В январе Минфин США ввел санкции в отношении авиакомпаний, которые «помогают поставлять в Сирию оружие». Так, под санкции США попала армянская Flight Travel LLC, которая является торговым представителем иранской авиакомпании Mahan Air в Ереване.