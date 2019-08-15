Кремль назвал посадивших самолет на кукурузное поле летчиков героями
15 августа 2019 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В Кремле считают героями посадивших в подмосковном поле А321 летчиков, они спасли десятки жизней. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира самолета и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», - сказал Песков журналистам, пишет РИА Новости.
Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Как добавляют в СК РФ, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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