Трамп хочет купить Гренландию в «стратегических» интересах
19 августа 2019 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался приобретением Гренландии у Дании.
По словам Трампа, «стратегически это интересно». Однако он тут же добавил, что данная тема «не номер один в повестке дня», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Американский лидер отметил, что США и Дания — хорошие союзники, и Вашингтон защищает Копенгаген, как и «большую часть мира». «По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — сказал он. По словам Трампа, владение Гренландией наносит ущерб Дании, которая «теряет почти $700 млн в год».
Президент не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями, если посетит королевство на этой неделе.
Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила The Wall Street Journal. Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что власти острова не согласны с такой постановкой вопроса. Депутат местного парламента Айя Хемниц Ларсен отметила, что «Гренландия не является товаром и Дания не может продать ее».
В пресс-службе правительства Гренландии сказали, что остров не продается, однако власти «готовы к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».
В настоящее время Гренландия обладает широкой автономией, формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом остров не входит в ЕС в отличие от Дании.
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