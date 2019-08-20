Пашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторождения
20 августа 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер Армении Никол Пашинян дал согласие на эксплуатацию Амулсарского месторождения. Об этом премьер заявил 19 августа в ходе продлившегося около 1.5 часов прямого эфира в Facebook.
«Из интересов нашего правительства, государства, народа, страны исходит, чтобы мы удовлетворили легитимное, выдвинутое нами и получившее голос доверия народа условие, то есть, дали возможность, чтобы Амулсарский рудник эксплуатировался», - отметил Пашинян.
По его словам, у правительства имеется четкая информация о том, что рудник не вредит окружающей среде, в частности - озеру Севан и Джермуку.
«Ни одного литра загрязненной воды не попадет в озеро Севан. Я на 99.9 % убежден, что эксплуатация рудника безвредна», – заявил премьер.
Он добавил, что рудник должен работать по самым высоким экологическим стандартам загрязнения. По словам премьера, будет проводиться постоянный мониторинг, и если в результате эксплуатации рудника будет причинен хоть 0.1% ущерба, правительство предоставит 90 дней на решение проблемы.
«Если проблема решена не будет, рудник закроется. То есть у правительства есть все рычаги», - подчеркнул Пашинян.
19 августа в Армении начались акции протеста против эксплуатации Амулсарского рудника. Протестующие собрались перед бывшей резиденцией премьера, нынее ставшей резиденцией президента, и зданием Национального собрания РА. В ходе акции полиция подвергла приводу нескольких граждан.
Компания «Лидиан Армения» начала эксплуатацию Амулсарского золотоносного рудника в 2016 году.
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