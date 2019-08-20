«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника

PanARMENIAN.Net - В Армении вот уже не первый день накаляются страсти вокруг Амулсарского золоторудного местонахождения, которое считается вторым по запасам чистого золота в РА.

В 2005 году на территории Амулсара геолого-исследовательские работы провела компания «Геотим», которая заявила, что именно она обнаружила золотой рудник. Тем не менее о руднике было известно еще во времена СССР, однако тогда эксплуатацию рудника посчитали нецелесообразной.

Согласно заявлению компании «Лидиан Армения» (правопреемник «Геотим», 100% акций принадлежат открытому акционерному обществу Lydian International), Амулсарское месторождение содержит около 89 млн тонн руды, 73,733 кг золота и 294,367 тонн серебра.

По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам. Так, в ходе строительных работ на территории месторождения компания несколько раз повреждала трубы для питьевой воды близлежащих населенных пунктов (Джермук, Гндеваз), была загрязнена питьевая вода, повреждены ирригационные резервуары, из-за пыли, которая распространяется с рудника, загрязнились и пришли в непригодность луга и посевы близ Амулсара.

В ходе выступления в парламенте 24 октября 2018 года тогда еще и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил: «Если будет обосновано, что эксплуатация безопасна для Севана и водной системы Джермука, то проект будет реализован. Однако, если есть угроза, то будучи премьер-министром, я не смогу разрешить его реализацию вне зависимости от чего-либо».

Похожее заявление премьер Пашинян сделал 19 августа после акций протеста против эксплуатации рудника перед зданием Национального собрания. Кстати, в ходе акции полиция применила силу и подвергла приводу нескольких граждан.

Во время своего полуторачасового выступления в прямом эфире Facebook премьер дал согласие на эксплуатацию Амулсарского месторождения, а также вновь заявил, что если в результате эксплуатации рудника будет причинен хоть 0.1% ущерба окружающей среде, правительство предоставит компании 90 дней на решение проблемы, и если проблема не будет решена, рудник будет закрыт.

«Из интересов нашего правительства, государства, народа, страны исходит, чтобы мы удовлетворили легитимное, выдвинутое нами и получившее голос доверия народа условие, то есть, дали возможность, чтобы Амулсарский рудник эксплуатировался», - отметил Пашинян, подчеркнув, что правительство уверено – рудник не вредит окружающей среде.

Заявление премьера вызвало недовольство как в кругах ряда экологов, так и среди обеспокоенных эксплуатацией Амулсарского месторождения граждан.

В социальных сетях проводят акцию под хэштегом #Save_Amulsar («спасите Амулсар»). На онлайн-платформе Change.org также появилась петиция против эксплуатации Амулсарского рудника. Ее подписали уже около 11 тысяч человек.

«На чашу весов с одной стороны поставлены якобы ожидающиеся доходы от очень сомнительных запасов золота на Амулсаре, а с другой стороны - безопасность важнейших запасов наших пресных и минеральных вод – озера Севан, Джермука, водохранилищ Кечута и Спандаряна, рек Воротан, Арпа и Дарб», – говорится в петиции.