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Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом

Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
28 августа 2019 - 15:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские депутаты готовят законопроект, согласно которому подоходный налог, выплачиваемый работающими студентами армянских вузов будет засчитываться в качестве платы за образование.

Как сообщил в странице в Facebook глава парламентского комитета по образованию, науке, культуре, спорту и вопросам молодежи Мхитар Айрапетян, нововведение может вступить в силу уже с 2020-21 учебного года.

«Предполагаем, что закон бдудет принят до конца 2019 года», - отметил Айрапетян.

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http://facebook.com/MkhitarHayrapetyanOfficial/
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