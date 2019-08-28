Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
28 августа 2019 - 15:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские депутаты готовят законопроект, согласно которому подоходный налог, выплачиваемый работающими студентами армянских вузов будет засчитываться в качестве платы за образование.
Как сообщил в странице в Facebook глава парламентского комитета по образованию, науке, культуре, спорту и вопросам молодежи Мхитар Айрапетян, нововведение может вступить в силу уже с 2020-21 учебного года.
«Предполагаем, что закон бдудет принят до конца 2019 года», - отметил Айрапетян.
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По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам
По его словам, у правительства имеется четкая информация о том, что рудник не вредит окружающей среде.
Согласно проекту, заемщикам, оказавшимся в «трудных жизненных ситуациях», предоставляется возможность взять ипотечный отпуск.
Отмечается, что целью проведенного 7 июня мониторинга миссии МАГАТЭ являлась проверка выполнения предложений и рекомендаций организации.
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