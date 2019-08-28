Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом

PanARMENIAN.Net - Армянские депутаты готовят законопроект, согласно которому подоходный налог, выплачиваемый работающими студентами армянских вузов будет засчитываться в качестве платы за образование.

Как сообщил в странице в Facebook глава парламентского комитета по образованию, науке, культуре, спорту и вопросам молодежи Мхитар Айрапетян, нововведение может вступить в силу уже с 2020-21 учебного года.

«Предполагаем, что закон бдудет принят до конца 2019 года», - отметил Айрапетян.