На пост премьера Грузии выдвинут глава МВД
3 сентября 2019 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил 3 сентября журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.
«Сегодня утром прошел политсовет партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии», - заявил Иванишвили, пишет ТАСС.
Гахария сообщил, что предложит на утверждение парламенту на должность министра обороны бывшего в 2013-2015 годах главой правительства республики Ираклия Гарибашвили. «Пост министра обороны займет господин Ираклий Гарибашвили», - сказал Гахария на брифинге.
После победы коалиции «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили на парламентских выборах в 2012 году Гарибашвили был назначен главой МВД. В 2013 году после ухода с поста премьера Иванишвили Гарибашвили возглавил правительство Грузии. Должность премьер-министра он занимал до 2015 года.
Кандидат в премьер-министры предложил на пост секретаря Совета безопасности министра обороны республики Левана Изорию. «Господин Леван Изория также займет высокую должность в нашей команде - он будет руководить Советом безопасности», - заявил Гахария.
Изория работает в правительстве «Грузинской мечты» с 2012 года. В 2012 году после победы коалиции на парламентских выборах Изорию назначили заместителем министра внутренних дел. На этой должности он проработал до 2015 года. В 2015 году он занял пост заместителя главы Службы Госбезопасности страны, а в 2016 году стал министром обороны.
2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке.
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