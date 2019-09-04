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Пашинян: Экспорт фруктовых вин из Армении вырос на 41% за 7 месяцев

Пашинян: Экспорт фруктовых вин из Армении вырос на 41% за 7 месяцев
4 сентября 2019 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Экспорт фруктовых вин из Армении за первые 7 месяцев 2019 года вырос на 41%: из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Честно говоря, прежде я всегда скептически относился к этому производству. Но в этом году во время фестиваля вина на улице Сарьяна убедился в том, что армянским виноделам удалось поднять вино, особенно гранатовое, на совершенно новый высокий уровень, и у этого товара есть все шансы стать новым армянским брендом», - отметил премьер.

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Запись Никола Пашиняна в Facebook
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