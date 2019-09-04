Пашинян: Экспорт фруктовых вин из Армении вырос на 41% за 7 месяцев

PanARMENIAN.Net - Экспорт фруктовых вин из Армении за первые 7 месяцев 2019 года вырос на 41%: из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Честно говоря, прежде я всегда скептически относился к этому производству. Но в этом году во время фестиваля вина на улице Сарьяна убедился в том, что армянским виноделам удалось поднять вино, особенно гранатовое, на совершенно новый высокий уровень, и у этого товара есть все шансы стать новым армянским брендом», - отметил премьер.