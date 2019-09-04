Пашинян: Экспорт фруктовых вин из Армении вырос на 41% за 7 месяцев
4 сентября 2019 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Экспорт фруктовых вин из Армении за первые 7 месяцев 2019 года вырос на 41%: из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Честно говоря, прежде я всегда скептически относился к этому производству. Но в этом году во время фестиваля вина на улице Сарьяна убедился в том, что армянским виноделам удалось поднять вино, особенно гранатовое, на совершенно новый высокий уровень, и у этого товара есть все шансы стать новым армянским брендом», - отметил премьер.
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«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Отмечается, что новая программа строится на новом видении правительства Армении после бархатной революции весной 2018 года и воплощает волю к реформам
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