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Inc. Russia: 5 армянских стартапов, о которых должны знать все

Inc. Russia: 5 армянских стартапов, о которых должны знать все
4 сентября 2019 - 12:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Русскоязычное издание известного американского бизнес журнала Inc - Inc.Russia опубликовал статью под названием «5 армянских стартапов, которые нужно знать, даже если не живешь в Армении».

Издание отмечает, что в Армении активно растет IT-рынок: местные компании выходят на международный уровень, а глобальные корпорации открывают представительства и инженерные офисы в стране. Стартапы с армянскими корнями можно найти во всем мире и во всех сферах. Inc. выбрал 5 стартапов, которые ориентированы на международные рынки, получили финансирование иностранных инвесторов, а их продукты применимы в жизни и бизнесе.

В список входят:

PicsArt — фото- и видеоредактор, запущенный в 2011 году. В приложении помимо инструментов и фильтров для редактирования есть социальная платформа с возможностью делиться работами или подписаться на любимого пользователя.

Vineti — облачная платформа, которая помогает облегчить доступ к персонализированным препаратам для лечения рака и серьезных генетических отклонений.

SoloLearn — бесплатная мобильная площадка для обучения программированию. SoloLearn предлагает разноуровневые курсы по 13 направлениям: C++, Python, Java, JavaScript, C #, PHP, Swift, Ruby, JQuery, C, HTML, CSS, SQL.

krisp — это приложение, которое подключается во время звонка через Skype, Slack или другие сервисы и блокирует шумы во время разговора, например шум с улицы, крики соседей или стук по клавишам.

IntelinAir — платформа для фермеров, страховых компаний и других игроков сельскохозяйственного рынка. Компания разработала технологию, которая анализирует аэрофотоснимки всей площади посевов и другие показатели вроде влажности, количества осадков и температуры почвы.

Ссылки по теме:
Incrussia.ru. 5 армянских стартапов, которые нужно знать, даже если не живешь в Армении
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