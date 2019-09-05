Новый «Джокер» стал самым популярным кинокомиксом
5 сентября 2019 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высоко оцененным кинокомиксом в истории. Данные взяты с сайта о кинематографе International Movie Database (IMDb).
Рейтинг картины, которая выйдет на экраны в октябре, составил 9,7 балла из 10. Фильм обошел «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, набравшего на IMDb 9 баллов. Более того, «Джокер» обогнал даже самый кассовый фильм «Мстители. Финал», который оценили в 8,6 балла, пишут «Известия».
28 августа в Сети был опубликован финальный трейлер «Джокера», а мировая премьера состоялась 31 августа на Венецианском фестивале. Показ картины вызвал ажиотаж и многочасовые очереди.
Особой похвалы критиков удостоилась игра Хоакина Феникса, исполнившего главную роль. Также в фильме снялся Роберт Де Ниро.
Картина рассказывает о враге Бэтмена, Артуре Флеке, страдающем от ментальных проблем и неурядиц в семье, от которого отвернулось общество. Сюжет разворачивается вокруг становления одного из главных персонажей вселенной DC.
Самое значимое
Церемония награждения состоится 24 сентября.
Сам Элтон Джон настаивал, чтобы в фильме осталось все без изменений
По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго - годовалую дочь звездной пары
PanARMENIAN.Net подобрал несколько интересных мероприятий, которые сделают ваше пребывание в Армении еще более интересным.
Partner news
Последние новости
МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани
США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября Страны уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта.
Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности
Число жертв урагана «Дориан» возросло до 20 По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений.