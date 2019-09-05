МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС
5 сентября 2019 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин приедет на заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване. Об этом сказал журналистам 5 сентября замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя слухи в СМИ о том, что визит еще не утвержден.
«Заседание 1 октября было утверждено консенсусом руководителей всех стран-участниц, в том числе, России. Люди сами решили провести… Он (Путин - ред.) не гость. Другой вопрос, что на заседание Высшего совета ЕАЭС, а также параллельную конференцию приглашены руководители других стран», - сказал Кочарян, пишет Sputnik Армения.
Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани. Недавно, по словам Кочаряна, было получено уведомление из Тегерана о завершении процесса ратификации Соглашения о зоне свободной торговли, который вскоре вступит в силу.
Он отметил, что приглашен также премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Все страны ЕАЭС должны поработать над соглашением, которые будет подписано с Сингапуром.
Кочарян отметил, что страны Евразийского экономического союза надеются завершить ратификацию до 1 октября, чтобы подписать Соглашение о ЗСТ с этой страной.
«Все приглашенные, как и руководители стран ЕАЭС, естественно, примут участие в этом мероприятии», - сказал Кочарян.
Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет в Армении с 30 сентября по 1 октября.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Partner news
Последние новости
США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября Страны уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта.
Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности
Число жертв урагана «Дориан» возросло до 20 По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений.
В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.