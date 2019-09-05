МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин приедет на заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване. Об этом сказал журналистам 5 сентября замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя слухи в СМИ о том, что визит еще не утвержден.

«Заседание 1 октября было утверждено консенсусом руководителей всех стран-участниц, в том числе, России. Люди сами решили провести… Он (Путин - ред.) не гость. Другой вопрос, что на заседание Высшего совета ЕАЭС, а также параллельную конференцию приглашены руководители других стран», - сказал Кочарян, пишет Sputnik Армения.

Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани. Недавно, по словам Кочаряна, было получено уведомление из Тегерана о завершении процесса ратификации Соглашения о зоне свободной торговли, который вскоре вступит в силу.

Он отметил, что приглашен также премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Все страны ЕАЭС должны поработать над соглашением, которые будет подписано с Сингапуром.

Кочарян отметил, что страны Евразийского экономического союза надеются завершить ратификацию до 1 октября, чтобы подписать Соглашение о ЗСТ с этой страной.

«Все приглашенные, как и руководители стран ЕАЭС, естественно, примут участие в этом мероприятии», - сказал Кочарян.

Заседание Высшего экономического совета ЕАЭС пройдет в Армении с 30 сентября по 1 октября.