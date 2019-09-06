Самвел Карапетян, Артур Джанибекян и другие учредили Ассоциацию армянских предпринимателей

Мбаппе может перейти в «Реал»: Его убедил Зидан Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес предпримет активные попытки подписать 20-летнего форварда. Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес предпримет активные попытки подписать 20-летнего форварда.

Экс-президент Зимбабве умер в возрасте 95 лет Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.

Facebook запустил сервис знакомств В европейских странах сервис заработает с начала 2020 года. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 года.