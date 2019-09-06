Самвел Карапетян, Артур Джанибекян и другие учредили Ассоциацию армянских предпринимателей
6 сентября 2019 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа бизнесменов армянского происхождения во главе с владельцем «Ташира» Самвелом Карапетяном учредила общественную организацию «Ассоциация армянских предпринимателей», пишет «Интерфакс».
Ассоциация зарегистрирована в Москве, Карапетян является ее президентом.
Среди учредителей ассоциации помимо Карапетяна - президент подконтрольного ему Фора-банка Гайк Игнатян, основатель Comedy Club Артур Джанибекян, первый вице-президент «Ташира» Варужан Артенян, совладелец импортера вина «Лудинг» Армен Шахазизян и другие.
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