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Самвел Карапетян, Артур Джанибекян и другие учредили Ассоциацию армянских предпринимателей

Самвел Карапетян, Артур Джанибекян и другие учредили Ассоциацию армянских предпринимателей
6 сентября 2019 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Группа бизнесменов армянского происхождения во главе с владельцем «Ташира» Самвелом Карапетяном учредила общественную организацию «Ассоциация армянских предпринимателей», пишет «Интерфакс».

Ассоциация зарегистрирована в Москве, Карапетян является ее президентом.

Среди учредителей ассоциации помимо Карапетяна - президент подконтрольного ему Фора-банка Гайк Игнатян, основатель Comedy Club Артур Джанибекян, первый вице-президент «Ташира» Варужан Артенян, совладелец импортера вина «Лудинг» Армен Шахазизян и другие.

Ссылки по теме:
Interfax.ru. Владелец "Ташира" и основатель Comedy Club учредили Ассоциацию армянских предпринимателей
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